Український альпініст вп'яте підкорив Еверест: прапор з вершини продадуть на United24
Чемпіон України з альпінізму Валентин Сипавін піднявся на найвищу гору на Землі — Еверест — з українським прапором. Стяг розіграють серед донорів платформи United24
Про це повідомила пресслужба United24.
Там зазначили, що це було найважче сходження на Еверест для Сипавіна. Попри аномальний холод та велику кількість снігу український прапор замайорів на висоті 8848,86 метра.
"Це сходження ми присвятили всім українцям та донорам, партнерам та амбасадорам United24. Ми вкотре хочемо показати, що немає нічого неможливого для тих, у кого є спільні мета та сила духу", - йдеться у повідомленні.
Валентин Сипавін – відомий український альпініст і льодолаз. Член збірних України з цих видів спорту. Віцечемпіон світу з льодолазання. Це його 5 сходження на Еверест.
- Нагадаємо, за 11 місяців роботи до платформи United24 долучилися люди зі всього світу, нині сума благодійних внесків перетнула позначку в 305 мільйонів доларів.
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