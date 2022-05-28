Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Газіантепі (Туреччина) Терлюга перемогла Горанову в фінальній сутичці з рахунком 11:3. таким чином, українка помстилася болгарці за поразку у фіналі Олімпіади-2020. Терлюга стала чемпіонкою Європи вперше у кар'єрі.

Для збірної України медаль Анжеліки Терлюги стала на нинішньому ЧЄ вже третьою. Бронзові нагороди нашій команді принесли Аніта Серьогіна (до 61 кг) та Різван Талібов (до 84 кг).

5 серпня 2021 року Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо.

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