Українка вперше в історії вийшла до фіналу чемпіонату світу з карате
Аніта Серьогіна стала першою в історії представницею збірної України, яка вийшла до фіналу чемпіонату світу
Про це повідомляє Федерація карате України.
В Дубаї (ОАЕ) Аніта Серьогіна вийшла до фіналу чемпіонату світу в категорії до 61 кг. На шляху до фіналу українка здолала Лінн Шенн (Нідерланди) – 1:0, Анте Стіляну (Кіпр) – 1:0, Індіру Зунігу (Іспанія) – 1:1, Анну-Йоганну Нільссон (Швеція) – 2:0 та Хайю Джумаа (Канада) – 0:0 (по хантею).
Серьогіна стала першою в історії українкою, яка вийшла до фіналу ЧС. До цього найбільшим досягненням збірної України була бронза чемпіонату світу-2016, яку здобула також Серьогіна.
Серед чоловіків у збірної України на ЧС є срібло, яке у 2018 році виграв Валерій Чоботар.
20 листопада у фіналі Аніта Серьогіна зустрінеться з чинною чемпіонкою світу та переможницею Олімпіади-2020 Йованою Прекович із Сербії. Фінальна сутичка відбудеться 20 листопада о 15:20 за Києвом.
- Нагадаємо, 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль у ваговій категорії до 55 кг на Олімпіаді-2020.
- 6 серпня українець Станіслав Горуна виграв бронзову медаль турніру серед чоловіків вагової категорії до 75 кг.
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