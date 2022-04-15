English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Українку включили до Міжнародної зали слави гімнастики

Українку включили до Міжнародної зали слави гімнастики

15 квітня, 2022 п'ятниця
19:06
Спорт Тетяна Гуцу

Олімпійська чемпіонка Барселони-1992 Тетяна Гуцу включена до Міжнародної зали слави гімнастики

Про це повідомляє IGHOF.

Цьогоріч, окрім Тетяни Гуцу, до Міжнародної зали слави гімнастики включили румунку Каталіну Понор, американку Челсі Меммель та німця Фабіана Хамбюхена.

Українка Тетяна Гуцу була єдиною абсолютною чемпіонкою до 2004 року, яку досі не було включено до Зали. Міжнародну залу слави гімнастики було засновано у 1987 році.

Загалом до Зали слави, за 35 років, було включено 129 спортсменів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

спортивна гімнастика
Тетяна Гуцу
Олімпіада-1994
Читайте також:
Медведєв
13 квітня, 2022 середа
У Кремлі відреагували на пропозицію про обмін полонених на Медведчука
Херсон окупанти
14 квітня, 2022 четвер
В Херсоні окупанти облаштовують артилерійські позиції, а до Нової Каховки та Козацького стягують війська та техніку, - депутат Херсонської облради
14 квітня, 2022 четвер
РФ завершує підготовку до наступу на схід та блокує перекидання українських підрозділів, – естонська розвідка
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.83
    Купівля 29.83
    Продаж 31.12
  • EUR
    Купівля 32.31
    Продаж 33.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
15 квітня
20:17
Ірина Венедіктова
Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну, - Венедіктова
20:08
Андрій Шевченко
Сильно прив’язаний до Мілану. І я радий бачити, як місто відкриває серце для України, - Андрій Шевченко
20:04
окупанти
Упродовж доби окупанти намагалися штурмувати Мар’їнку, але безуспішно, – Генштаб
19:57
Євген Єнін
У МВС попередили про імовірну активізацію російських ДРГ в Україні "найближчим часом"
19:46
Ігор Осіпов
Через знищення крейсера "Москва" загинуло 450 членів екіпажу з 510, заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ, - Ілля Пономарьов
19:41
Харків обстріл
У Харкові окупанти обстріляли район ХТЗ, загинуло 8 людей, ще 42 людини поранено, - директор департаменту ОДА
19:31
Маріуполь
Окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір", – міська рада
19:22
Олександр Петраков
Звернулися до УЄФА, щоб збірній України організували матчі 2, 6, 10 та 14 травня, - Петраков
19:13
Шмигаль
Уряд спільно з ООН запускає ще дві програми виплат, – Шмигаль
19:09
Ольга Стефанішина
У ЄС запевняють, що Україна відповідає усім політичним критеріям членства, - Стефанішина
19:00
окупанти
"Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок
18:52
окупанти
В Енергодарі підприємців змушують сплачувати податки окупантам, – Денісова
18:50
Зеленський
Світ має бути готовий до того, що Путін може застосувати ядерну зброю в Україні, - Зеленський
18:39
Антон Купрін
Разом з крейсером "Москва" ліквідовано і його командира, - Геращенко
18:30
евакуація
15 квітня гумкоридорами вдалось евакуювати понад 2,8 тис. людей
18:26
фейкові новини
Російська пропаганда звітує про "знищення біолабораторій в Україні", – Центр при РНБО
18:15
водопостачання
Десятки українських міст не мають доступу до питної води через дії військ РФ, - Денісова
18:13
російська ракета
РФ завдала трьох ракетних ударів по Київщині, у ОВА закликали людей відкласти повернення до регіону
18:07
Україна - Фінляндія, матч відбору ЧС-2022
Петраков оголосив список футболістів українських клубів, які готуватимуться до плей-офф відбору на ЧС-2022
18:00
Литва прапор
Українські військові освоюють сучасну протитанкову зброю протягом тижня, - Міноборони Литви
17:56
Олександр Усик
23 липня, Саудівська Аравія: промоутер розповів, де і коли може відбутись другий бій Усика з Джошуа
17:55
газ
Газпром з початку року втратив чверть експорту
17:52
гуманітарна допомога
До Чернігова прибув перший потяг з гуманітарною допомогою
17:48
Міноборони
У Міноборони не бачать ознак, що Росія може застосувати ядерну зброю
17:45
Роскомнагляд
Сайт благодійного фонду "Повернись живим" заблокували через скаргу Роскомнагляду
17:44
Румунія кордон
Парламент Румунії ухвалив рішення про підтримку вступу Молдови у ЄС
17:36
тероборона
Рада звільнила від мобілізації студентів та викладачів профосвіти
17:30
Марина Мороз
Українка Мороз підписала новий контракт з UFC
17:24
ОПУ
В ОП вважають, що наступний пакет санкцій ЄС без нафтового ембарго не потрібен
17:17
В Києві не підвищуватимуть тарифи на гарячу воду та опалення до кінця травня, – Кличко
17:11
СБУ
СБУ виявила близько 100 диверсійних груп і затримала понад 300 колаборантів із початку масштабної агресії РФ проти України
17:09
Уралвагонзавод
У Росії зупиняють виробництво нових танків через брак фінансування та іноземних деталей, - розвідка
17:09
без електрики леп
В Україні залишаються знеструмленими 856 населених пунктів, – Енергоатом
17:07
Михайло Мудрик
Клуб АПЛ запропонував 20 млн євро за 21-річного українця зі "Шахтаря"
16:58
окупанти Маріуполь
Загарбники постійно залучають додаткові підрозділи для штурму Маріуполя, – Міноборони
16:50
поранений окупант
ФСБ просить в уряду РФ більше грошей на поховання російських військових
16:47
лікарня обстріл
Від початку війни російські окупанти пошкодили 324 лікарні, – Денісова
16:46
PR
пакунок малюка
Засоби з "Пакунка малюка" можна витрачати на будь-які товари під час війни
16:43
Ексклюзив
Санкції проти Росії
Санкції та поразка РФ у війні проти України змусять росіян переглянути свої цінності, - Саттер
16:42
пшениця зерно
Україна має запаси базового продовольства для потреб людей та тварин на декілька років, – Мінагрополітики
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV