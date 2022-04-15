Українку включили до Міжнародної зали слави гімнастики

Про це повідомляє IGHOF.



Цьогоріч, окрім Тетяни Гуцу, до Міжнародної зали слави гімнастики включили румунку Каталіну Понор, американку Челсі Меммель та німця Фабіана Хамбюхена.



Українка Тетяна Гуцу була єдиною абсолютною чемпіонкою до 2004 року, яку досі не було включено до Зали. Міжнародну залу слави гімнастики було засновано у 1987 році.



Загалом до Зали слави, за 35 років, було включено 129 спортсменів.

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