Україномовний аудіогід запрацював у берлінському палаці Шарлоттенбург

Про це повідомили на сайті президента.

Запуск аудіогіда відбувся в Берліні. Олена Зеленська долучилася до заходу з України за допомогою відеозв’язку. За словами дружини президента, проєкт важливий для українських громадян, які через війну тимчасово перебувають в інших країнах, зокрема в Німеччині.

"Після пережитих жахів українці, яких розкидало по світу, відвідують музеї та екскурсії, бо це допомагає знову відчути мирне життя та вивчити країну, яка дала прихисток. Наші аудіогіди – рідне слово для тих, хто вимушено полишив Україну", – розповіла Олена Зеленська.

Замок Шарлоттенбург у Берліні був побудований за розпорядженням дружини Фрідріха I, королеви Софії Шарлотти. Палац було засновано у 1705 році. Спочатку будівля була літньою резиденцією, але поступово розрісся в масивну споруду. Головний вхід в замок має 48-метровий купол, увінчаний позолоченою статуєю Фортуни. Це вже другий український аудіогід у Берліні, запущений у межах проєкту Олени Зеленської. Перший запрацював у Музеї природознавства.

Повідомляють, що втілювати проєкт зі створення аудіогідів українською мовою в культурних пам'ятках світу за ініціативою першої леді України розпочали у 2020 році. Вже запущено понад 40 таких аудіоекскурсій у більш як 30 країнах. Зокрема, вони діють у Колізеї (Італія), Версалі (Франція), галереї Альбертіна (Австрія), палаці Долмабахче (Туреччина), Лондонському Тауері, Палаці Сансусі (Потсдам, Німеччина) тощо.

У вересні 2019 року Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу.

У жовтні 2020 року перша леді відвідала музей Тауер, де за її ініціативою був підписаний меморандум про перший на території Великої Британії україномовний аудіогід.

У липні 2021 року в межах проєкту Олени Зеленської відбувся запуск аудіогіда українською мовою в Археологічному музеї Несебра (Болгарія).

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