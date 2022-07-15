Україномовний аудіогід запрацював у берлінському палаці Шарлоттенбург
В одній із пам'яток і символів німецької столиці запустили аудіогід українською мовою. До втілення проєкту долучились перша леді України Олена Зеленська разом із першою леді Німеччини Ельке Бюденбендер
Про це повідомили на сайті президента.
Запуск аудіогіда відбувся в Берліні. Олена Зеленська долучилася до заходу з України за допомогою відеозв’язку. За словами дружини президента, проєкт важливий для українських громадян, які через війну тимчасово перебувають в інших країнах, зокрема в Німеччині.
"Після пережитих жахів українці, яких розкидало по світу, відвідують музеї та екскурсії, бо це допомагає знову відчути мирне життя та вивчити країну, яка дала прихисток. Наші аудіогіди – рідне слово для тих, хто вимушено полишив Україну", – розповіла Олена Зеленська.
Замок Шарлоттенбург у Берліні був побудований за розпорядженням дружини Фрідріха I, королеви Софії Шарлотти. Палац було засновано у 1705 році. Спочатку будівля була літньою резиденцією, але поступово розрісся в масивну споруду. Головний вхід в замок має 48-метровий купол, увінчаний позолоченою статуєю Фортуни. Це вже другий український аудіогід у Берліні, запущений у межах проєкту Олени Зеленської. Перший запрацював у Музеї природознавства.
Повідомляють, що втілювати проєкт зі створення аудіогідів українською мовою в культурних пам'ятках світу за ініціативою першої леді України розпочали у 2020 році. Вже запущено понад 40 таких аудіоекскурсій у більш як 30 країнах. Зокрема, вони діють у Колізеї (Італія), Версалі (Франція), галереї Альбертіна (Австрія), палаці Долмабахче (Туреччина), Лондонському Тауері, Палаці Сансусі (Потсдам, Німеччина) тощо.
- У вересні 2019 року Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу.
- У жовтні 2020 року перша леді відвідала музей Тауер, де за її ініціативою був підписаний меморандум про перший на території Великої Британії україномовний аудіогід.
- У липні 2021 року в межах проєкту Олени Зеленської відбувся запуск аудіогіда українською мовою в Археологічному музеї Несебра (Болгарія).
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