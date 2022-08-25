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Українська армія протягом кількох років поступово перейде на озброєння НАТО, - Пентагон

25 серпня, 2022 четвер
06:10
Світ Пентагон

У Сполучених Штатах очікують, що Україна протягом наступних кількох років поступово перейде на озброєння Північноатлантичного альянсу

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час брифінгу.

Для повної інтеграції у систему озброєнь НАТО Збройним силам знадобиться принаймні три роки.

"Не виключено, що через роки вони все ще можуть використовувати системи та боєприпаси, які самі виробляють. Однак я скажу, що, згідно з моїми очікуваннями, у терміни, про які ми тут говоримо, Україна поступово перейде на озброєння стандартів Альянсу", - зауважив він.

За словами Каля, що за останні місяці понад 50 країн надали Україні військову допомогу.

"В ідеалі майбутнє української армії базуватиметься не на десятках різних систем, а на набагато меншій кількості систем, які простіше підтримувати та обслуговувати", - додав заступник очільника міноборони США.

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Україна
зброя
Пентагон
ЗСУ
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зброя для України
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