Українська армія протягом кількох років поступово перейде на озброєння НАТО, - Пентагон
У Сполучених Штатах очікують, що Україна протягом наступних кількох років поступово перейде на озброєння Північноатлантичного альянсу
Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час брифінгу.
Для повної інтеграції у систему озброєнь НАТО Збройним силам знадобиться принаймні три роки.
"Не виключено, що через роки вони все ще можуть використовувати системи та боєприпаси, які самі виробляють. Однак я скажу, що, згідно з моїми очікуваннями, у терміни, про які ми тут говоримо, Україна поступово перейде на озброєння стандартів Альянсу", - зауважив він.
За словами Каля, що за останні місяці понад 50 країн надали Україні військову допомогу.
"В ідеалі майбутнє української армії базуватиметься не на десятках різних систем, а на набагато меншій кількості систем, які простіше підтримувати та обслуговувати", - додав заступник очільника міноборони США.
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