Українська артилерія і авіація уразила 110 позицій РФ на Півдні, знищено два склади боєприпасів

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Продовжуються обстріли наших позицій з мінометів та ствольної артилерії. У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією протягом доби нанесено 110 уражень позицій противника", - йдеться у звіті ОК "Південь".

Втрати росіян на Миколаївщині і Херсонщині: 130 окупантів, 26 одиниць техніки та 2 ворожих склади боєприпасів - у районі П’ятихатки та Степанівки.

"26 одиниць техніки, серед яких авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка, 3 модернізованих танки Т-72Б3, 10 одиниць броньованої та 12 – автомобільної техніки", - повідомили у "Півдні".

Росія розмістила у Чорному морі корабельне угруповання, яке готове до нанесення ракетних ударів щонайменше тридцятьма крилатими ракетами.

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