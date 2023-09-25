Українська авіакомпанія SkyUp працюватиме на ринку США

Про це інформує пресслужба.

"Важливу ціль для міжнародного розвитку бренду досягнуто. Пишаюся командою, їх професійним підходом і наполегливістю у досягненні результатів. Також від імені компанії висловлюю щиру вдячність компетентним державним структурам США за довіру і надану можливість працювати в Сполучених Штатах", - коментує генеральний директор Дмитро Сєроухов.

SkyUp Airlines отримала сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129, до США можуть літати чотири літаки Boeing 737-800: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF та UR-SQP.

Авіакомпанія пройшла сертифікацію за трьома критеріями: дозвіл на провадження господарської діяльності як авіаперевізника на території США (DOT approval), відповідність вимогам безпеки (TSA) та специфікація оперування Part129 (FAA).

Планується розвивати напрямки ACMI-послуг та чартерних рейсів на новому ринку.