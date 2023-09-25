Українська авіакомпанія SkyUp працюватиме на ринку США
Авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на польоти на території Сполучених Штатів Америки
Про це інформує пресслужба.
"Важливу ціль для міжнародного розвитку бренду досягнуто. Пишаюся командою, їх професійним підходом і наполегливістю у досягненні результатів. Також від імені компанії висловлюю щиру вдячність компетентним державним структурам США за довіру і надану можливість працювати в Сполучених Штатах", - коментує генеральний директор Дмитро Сєроухов.
SkyUp Airlines отримала сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129, до США можуть літати чотири літаки Boeing 737-800: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF та UR-SQP.
Авіакомпанія пройшла сертифікацію за трьома критеріями: дозвіл на провадження господарської діяльності як авіаперевізника на території США (DOT approval), відповідність вимогам безпеки (TSA) та специфікація оперування Part129 (FAA).
Планується розвивати напрямки ACMI-послуг та чартерних рейсів на новому ринку.
- 6 травня SkyUp MT отримала необхідні для виконання рейсів в ЄС сертифікати та ліцензії і зареєструвала свій офіс на Мальті, що в перспективі дозволить відкрити регулярні рейси з Європи.
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