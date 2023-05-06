SkyUp Airlines створив нову авіакомпанію, яка отримала ліцензію на виконання рейсів в ЄС
Авіакомпанія SkyUp MT отримала необхідні для виконання рейсів в ЄС сертифікати та ліцензії і зареєструвала свій офіс на Мальті, що в перспективі дозволить відкрити регулярні рейси з Європи
Про це повідомила пресслужба компанії.
SkyUp MT отримала сертифікат експлуатанта (AOC), сертифікат CAMO (Continuing airworthiness management organisation) та ліцензію на виконання рейсів (AOL). Крім того, компанія зареєструвала свій офіс на території Мальти, тобто держави-члена ЄС.
Завдяки цьому авіаперевізник зможе виконувати контракти на умовах "мокрого лізингу" (передачі літака в оренду іншій авіакомпанії разом з екіпажем, – ред.), а в перспективі – відкривати регулярні рейси з Європи.
"Отримання сертифіката AOC та ліцензії AOL — важливий етап повноцінного розгортання діяльності SkyUp MT у Європі. Про подальші кроки повідомимо згодом", – йдеться у повідомленні компанії.
Нова авіакомпанія вже зареєструвала перший літак. Ним став Boeing 737-800 2011 року випуску з комплектацією салону на 189 місць. У компанії кажуть, що раніше цей літак був частиною флоту SkyUp Airlines і має напис The Power of Freedom, який нанесли у рамках партнерства з фандрейзинговою платформою UNITED24.
До кінця 2023 року SkyUp MT планує отримати ще літаки, однак вони будуть не з флоту українського SkyUp, а надійдуть за новими контрактами.
- Нагадаємо, про плани відкрити в ЄС власну авіакомпанію SkyUp Airlines повідомляв ще в середині минулого року. Тоді у перевізника мали намір розпочати льотну програму у Європі з весни 2023 року.
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