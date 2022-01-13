Українська бандуристка виступила в університеті Японії
Українська бандуристка Катерини Гудзій, що мешкає в Японії, виступила перед президентом, викладачами та студентами державного університету у місті Кобе
Про це повідомляє Посольство України в Японії на своїй сторінці у Facebook.
"12 січня Посол України в Японії Сергій Корсунський зустрівся з президентом Університету Кобе Гакуін Масамі Сато та прочитав лекцію про Україну з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією.
Студенти, викладачі а також представники мерії міста Кобе мали змогу насолодитися виступом української бандуристки Катерини Гудзій", - йдеться у повідомленні.
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