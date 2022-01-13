Українська бандуристка виступила в університеті Японії

Про це повідомляє Посольство України в Японії на своїй сторінці у Facebook.



"12 січня Посол України в Японії Сергій Корсунський зустрівся з президентом Університету Кобе Гакуін Масамі Сато та прочитав лекцію про Україну з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією.



Студенти, викладачі а також представники мерії міста Кобе мали змогу насолодитися виступом української бандуристки Катерини Гудзій", - йдеться у повідомленні.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb