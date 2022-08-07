Українська чемпіонка Білодід здобула перше золото у новій категорії
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла на Кубку Європи першу золоту медаль у ваговій категорії до 57 кг
Про це повідомляє Федерація дзюдо України.
Білодід виграла етап Кубка Європи, який відбувався у Ризі. На шляху до перемоги українка здолала чотирьох суперниць та виграла своє перше міжнародне золото після переходу до категорії до 57 кг.
21-річна Дар'я Білодід є дворазовою чемпіонкою світу та Європи та бронзовою медалісткою Олімпіади-2020 у вазі до 48 кг. Востаннє вона виступала у цій категорії на Іграх у Токіо влітку 2021 року.
- У липні 2021 року Дар'я Білодід заявила, що збирається змінити вагову категорію.
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