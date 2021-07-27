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Бронзова медалістка Токіо Білодід заявила про зміну вагової категорії

27 липня, 2021 вiвторок
18:27
Спорт Дар'я Білодід

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід заявила, що збирається змінити вагову категорію

Про це повідомляє "Трибуна".

Білодід виступатиме у ваговій категорії до 52 кг.

"Це буде невелика пауза. Це буде відпочинок, мені треба перезавантажитися, налаштуватися, набратися сил на наступний олімпійський цикл. Мені потрібен місяць, можливо, трохи більше, щоб йти далі до своїх цілей. Вагова категорія? Я вже готова, вже міняю", - сказала Дар'я Білодід.

Загалом збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.  

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Олімпіада-2020
Олімпіада
дзюдо
Олімпійські ігри
Токіо-2020
Дар'я Білодід
Токіо
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2021, вiвторок
27 липня
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