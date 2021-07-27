Бронзова медалістка Токіо Білодід заявила про зміну вагової категорії

Про це повідомляє "Трибуна".



Білодід виступатиме у ваговій категорії до 52 кг.



"Це буде невелика пауза. Це буде відпочинок, мені треба перезавантажитися, налаштуватися, набратися сил на наступний олімпійський цикл. Мені потрібен місяць, можливо, трохи більше, щоб йти далі до своїх цілей. Вагова категорія? Я вже готова, вже міняю", - сказала Дар'я Білодід.

Загалом збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.

Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.

Після цього стало відомо, що українська дзюдоїстка Білодід після Олімпійських ігор у Токіо зробить тривалу паузу у виступах.

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