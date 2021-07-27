Бронзова медалістка Токіо Білодід заявила про зміну вагової категорії
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід заявила, що збирається змінити вагову категорію
Про це повідомляє "Трибуна".
Білодід виступатиме у ваговій категорії до 52 кг.
"Це буде невелика пауза. Це буде відпочинок, мені треба перезавантажитися, налаштуватися, набратися сил на наступний олімпійський цикл. Мені потрібен місяць, можливо, трохи більше, щоб йти далі до своїх цілей. Вагова категорія? Я вже готова, вже міняю", - сказала Дар'я Білодід.
Загалом збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.
- Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.
- Після цього стало відомо, що українська дзюдоїстка Білодід після Олімпійських ігор у Токіо зробить тривалу паузу у виступах.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.96
- Актуальне
- Важливе