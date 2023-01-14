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"Українська формула миру здатна повернути безпеку та справедливість всьому світові", - Джапарова в ООН

14 січня, 2023 субота
03:17
війна з Росією Еміне Джапарова

МЗСУ закликає всі відповідальні держави підтримати й просувати формулу миру, яка здатна повернути безпеку та справедливість Україні та всьому світові

Про це перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила на засіданні Ради Безпеки ООН, де розглядалася ситуація, спричинена путінською війною, повідомляє Укрінформ.

"Президент Володимир Зеленський ініціював формулу миру, щоб відповісти на нагальні виклики сьогодення. Вона складається з десяти пунктів, які здатні повернути безпеку та справедливість Україні та всьому світові", - наголосила Джапарова.

Вона нагадала, що цей план, який базується на цілях та принципах Статуту ООН, спрямований на гарантування безпеки в усіх її вимірах – продовольчої, радіаційної та ядерної, енергетичної, протидії екоциду й недопущення повторення агресії в майбутньому.

"Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати й просувати формулу миру", - сказала перша заступниця глави МЗС.

Водночас вона висловила жаль з приводу того, "що посланець зла все ще перебуває у кріслі постійного члена Ради Безпеки ООН", яке займав Радянський Союз. І повторила позицію України: правові підстави для присутності Росії в РБ "є більш ніж сумнівними, якщо не цілковито відсутніми".

Джапарова наголосила на необхідності подальшого посилення тиску на Росію з метою знищення її військової машини. Держава-агресорка вже відчула вплив санкцій: в армії загарбників закінчуються сучасні озброєння та боєприпаси, зазначила вона.

"І хоча ми ще не перемогли, Росія вже програла", - зауважила перша заступниця міністра. Для остаточної поразки РФ та перемоги демократії, додала вона, потрібно посилити санкції в секторах, які мають особливе економічне значення для Росії. Ідеться, зокрема, про повне нафтове та газове ембарго й відключення російських банків від світової фінансової системи.

Не можна також допустити, щоб ті, хто допомагає Росії чинити воєнні злочини, уникнули відповідальності, вказала Джапарова, уточнивши, що це стосується Білорусі та Ірану.

Представниця України вкотре закликала секретаріат ООН направити до нашої держави експертів для розслідування поставок безпілотних літальних апаратів з Ірану до Росії.

"Зволікання підриває довіру до Ради Безпеки як такої, а також до її здатності забезпечити виконання власних рішень", - пояснила вона.

Джапарова також наголосила на необхідності створення спеціального трибуналу для притягнення російських посадовців до відповідальності за злочин агресії. Вона уточнила, що майже за 11 місяців зареєстровано понад 64 тисячі воєнних злочинів, скоєних РФ.

Окрім того, перша заступниця міністра заявила про гостру потребу України у зброї, яка "наблизить нас до перемоги та відновлення миру", а також у фінансовій та гуманітарній допомозі.

За останніми оцінками, загальна сума збитків, завданих цивільній та критичній інфраструктурі України, становить понад 127 млрд доларів, додала Джапароваа.

  • Нагадаємо, напередодні Джапарова заявила, що Україна готує винесення на Генасамблею ООН резолюції про спецтрибунал щодо агресії Росії.

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МЗС України
Радбез ООН
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