Українська гемблінг-компанія передала допомогу ЗСУ на понад 5 млн грн
Українські воїни отримують точкову допомогу як грошима, так і технікою
Гемблінг-компанія Slots City online вже передали на потреби ЗСУ броньовані позашляховики, мікроавтобуси, сучасні “коптери”, тапловізори та інше вкрай необхідне обладнання! Сума допомоги вже перевищила 5 мільйонів гривень. “У нас уже зафрахтовано і їде в Україну7 джипів для різних напрямків. Також обладнання для снайперів. І ще дуже професійні дрони. вартість яких 5-6 тисяч євро”, - розповідає СЕО SLOTS CITY ONLINE Павло Грищенко.
Допомогу намагаються надавати “точково”. Та задовольняти перші запити українських оборонців. Павло Грищенко каже, шефство взяли над 122 та 35 бригадою морпіхів. Допомагають і харчами. Щодня одеські друзі готують обіди для 650 осіб.
Також компанія допомагає біженцям з гуманітарною допомогою. Це продукти харчування, предмети гігієни, товари для дітей.
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