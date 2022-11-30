Про це інформують в телеграмі Мінцифри.

"Цифровий наступ від ІТ-армії: понад 900 паралізованих онлайн-ресурсів протягом листопада. Наші воїни продовжують звільняти Україну від окупантів, а ІТ-армія - розхитувати економіку ворога та деморалізувати росіян на цифровому фронті", - пише пресслужба.

Лише за останній місяць ІТ-армія призупинила роботу низку сайтів та онлайн-ресурсів РФ. Серію DDoS-атак зазнали воєнторги, магазини дронів і радіоприладів, аби мобілізовані не змогли отримати якісне спорядження.

Атакували й Центральний банк Росії.

"Зробили відомим персонал банку, спеціалізовані системи та вихідні файли. Наші кібербійці опублікували також інформацію про банківські операції МО РФ, персональні дані військовослужбовців РФ, номери телефонів, рахунків і банківських карток", - пояснили в Мінцифрі.

Зламано та опубліковано дані 650 тисяч учасників платформи "пропутінських волонтерів Добро", де під гаслом "Мы вместе" збирали мітинги на підтримку війни в Україні.

IT-армія у День шопінгу створили штучний попит на товари, що призвело до помилок у покупців на платформі.

Завдяки серії DDoS-атак обуреними були сотні клієнтів Альфа Банку, це призвело до негативних відгуків та більшої недовіри до російської банківської системи загалом.

Айтівці запустили термінове оновлення 1С, де виправлялася помилка із закладкою проти піратства. Росіяни активно намагалися його завантажити, але все без шансів: "Система була перевантажена, а підприємства не могли повернутися до роботи".

У День Гідності та Свободи ІТ-армія привітала українців на 60 російських ресурсах, серед яких сайти міністерств, служб та управлінь.

Крім того, бійці повторно атакували дві великі платформи - РТС-тендер та "Росэлторг", що могло зірвати тендери. А також зламали сайт національного центру розвитку штучного інтелекту та виклали вимоги, які РФ потрібно виконати для завершення війни.

Українська IT-армія зіткнулася з понад 1300 кібератаками з початку повномасштабного вторгнення, попри це спеціалісти побудували систему цифрового захисту.

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