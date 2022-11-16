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Головна Світ Українські фахівці відбили понад 1300 російських кібератак з 24 лютого, - Зеленський

Українські фахівці відбили понад 1300 російських кібератак з 24 лютого, - Зеленський

16 листопада, 2022 середа
10:11
Світ Володимир Зеленський

Українська IT-армія зіткнулася з понад 1300 кібератаками з початку повномасштабного вторгнення, попри це спеціалісти побудували систему цифрового захисту

Про це на саміті G20 розповів Володимир Зеленський.

Президент поділився з представниками країн "великої двадцятки" досвідом протистояння ворожим атакам в умовах відсутності зв'язку, інтернету та електрики.

Зеленський повідомив, що з 24 лютого новостворена IT-армія України відбила більш як 1300 кібератак. Він також наголосив, що в перший тиждень вторгнення росіяни "знищили ключовий дата-центр нашої країни", тож рішенням стали "хмари", куди частково перенесли інформаційні системи.

Тепер в Україні створено систему захисту держреєстрів, що зберегло стійкість банків та організацію соціальних виплат постраждалим від війни.

Президент також розказав про сервіс "Дія", де нині доступні понад 100 послуг, отримання яких не потребує фізичної присутності в держустанові.

"Якщо у вас або ваших союзників та партнерів ще немає такої системи і такого цифрового захисту, ми будемо раді допомогти вам їх побудувати! " - наголосив Зеленський. 

  • Нагадаємо, що 15 листопада стартував саміт країн G20 в Індонезії.
  • Сам Володимир Зеленський назвав саміт "G19" і планував у зверненні до його учасників на прикладі деокупованої частини Херсонщини показати, що несе за собою "спецоперація" РФ.
  • США очікують, що група G20 після завершення зустрічі в Індонезії засудить війну Росії проти України та її згубний вплив на світову економіку.

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Технології
Володимир Зеленський
війна з Росією
кібератаки
саміт G20
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