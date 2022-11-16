Українські фахівці відбили понад 1300 російських кібератак з 24 лютого, - Зеленський

Про це на саміті G20 розповів Володимир Зеленський.

Президент поділився з представниками країн "великої двадцятки" досвідом протистояння ворожим атакам в умовах відсутності зв'язку, інтернету та електрики.

Зеленський повідомив, що з 24 лютого новостворена IT-армія України відбила більш як 1300 кібератак. Він також наголосив, що в перший тиждень вторгнення росіяни "знищили ключовий дата-центр нашої країни", тож рішенням стали "хмари", куди частково перенесли інформаційні системи.

Тепер в Україні створено систему захисту держреєстрів, що зберегло стійкість банків та організацію соціальних виплат постраждалим від війни.

Президент також розказав про сервіс "Дія", де нині доступні понад 100 послуг, отримання яких не потребує фізичної присутності в держустанові.

"Якщо у вас або ваших союзників та партнерів ще немає такої системи і такого цифрового захисту, ми будемо раді допомогти вам їх побудувати! " - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 15 листопада стартував саміт країн G20 в Індонезії.

Сам Володимир Зеленський назвав саміт "G19" і планував у зверненні до його учасників на прикладі деокупованої частини Херсонщини показати, що несе за собою "спецоперація" РФ.

США очікують, що група G20 після завершення зустрічі в Індонезії засудить війну Росії проти України та її згубний вплив на світову економіку.

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