"Українська мрія": Зеленський анонсував старт програми вигідних кредитів для українців

Про це він сказав під час щорічного послання у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.



"Незабаром ми запускаємо програму "Українська мрія", за якою кожен громадяни нашої держави , який сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5%. 5% у гривні для придбання власної нерухомості, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії", - заявив Володимир Зеленський під час щорічного послання до Верховної Ради.



Він зауважив, що в Україні працює програма "5-7-9". За нею держава через Фонд розвитку підприємництва покриває частину кредитного ризику бізнесу, створюючи умови для залучення банківського кредиту.



"Вперше в історії незалежної України ставка кредитів для малого та середнього бізнесу опустилася нижче за 10%. Це у середньому 9,7%. Завдяки програмі "5-7-9" бізнес України отримав понад 70 млрд грн, створив тисячі робочих місць", - сказав Володимир Зеленський.



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