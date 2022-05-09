Українська ППО знищила 10 повітряних цілей росіян за добу
Протиповітряна оборона України 8 травня знищила 10 цілей росіян: 7 безпілотників та 3 крилаті ракети
Про це повідомив пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.
Загалом за добу уражено 10 повітряних цілей:
- 7 безпілотників (ОТР);
- 3 крилаті ракети.
"Протиповітряною обороною ПС Уражено 5 безпілотних літальних апаратів: 4 "Орлан-10", один "Форпост" та три крилаті ракети. Ще два "Орлан-10" знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що ударна авіація завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступ на окремих напрямках.
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