Українська ППО знищила 10 повітряних цілей росіян за добу

Про це повідомив пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

Загалом за добу уражено 10 повітряних цілей:

7 безпілотників (ОТР);

3 крилаті ракети.

"Протиповітряною обороною ПС Уражено 5 безпілотних літальних апаратів: 4 "Орлан-10", один "Форпост" та три крилаті ракети. Ще два "Орлан-10" знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що ударна авіація завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступ на окремих напрямках.