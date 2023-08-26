Українська ППО знищила два ворожі безпілотники

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

"Увечері 25 серпня 2023 року, посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сили та засоби повітряного командування "Схід" успішно знищили усі дві повітряні цілі в межах Харківської області.