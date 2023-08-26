Українська ППО знищила два ворожі безпілотники
Увечері 25 серпня, російські терористи застосували два ударні безпілотники Shahed-136/131 по Харківській області. Сили ППО знищили усі ворожі об'єкти
Про це інформує пресслужба Повітряних сил.
"Увечері 25 серпня 2023 року, посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Сили та засоби повітряного командування "Схід" успішно знищили усі дві повітряні цілі в межах Харківської області.
- Ввечері п'ятниці, 25 серпня, російські терористи запустили "шахеди" у напрямку Дніпропетровської та Харківської областей.
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