Над Україною "шахеди": текстовий онлайн подій
Ввечері п'ятниці, 25 серпня, російські терористи запустили "шахеди" у напрямку Дніпропетровської області
Про пуск "шахедів" повідомив офіційний телеграм-канал Повітряних Сил України.
"Ворожі БПЛА типу "Shahed" рухаються у напрямку Дніпропетровської області!", - йдеться в офіційній заяві ПС, опублікованій о 21:07.
Станом на 22:00 повітряну тривогу оголошено на Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині, Донеччині та у Запорізькій області.
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