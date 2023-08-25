Над Україною "шахеди": текстовий онлайн подій

Про пуск "шахедів" повідомив офіційний телеграм-канал Повітряних Сил України.

"Ворожі БПЛА типу "Shahed" рухаються у напрямку Дніпропетровської області!", - йдеться в офіційній заяві ПС, опублікованій о 21:07.

Станом на 22:00 повітряну тривогу оголошено на Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині, Донеччині та у Запорізькій області.

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