Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, якщо запускати малу кількість не буде необхідного ефекту, тому росіяни використовують велику кількість дронів для прориву нашої системи ППО.

"Почитайте коментарі представників наших Повітряних сил з тактики застосування безпілотників. Вони дуже детально описують. Масований рій дронів спрямований на те, щоби прорвати нашу систему ППО і влучити в об'єкти. А якщо запускати п'ять-десять - не буде такого ефекту. І вони намагаються саме великою кількістю запускати у тому числі для прориву нашої системи ППО. Це підтверджують наші Повітряні сили. За їхніми словами, коли були останні атаки, вперше комплекси NASAMS перезаряджалися фактично під час нальоту", - сказав Скібіцький.

Він додав, що якщо є дуже велика кількість безпілотників на якомусь окремому напрямку, вони просто можуть прорвати систему ППО в тому районі.

"Це можуть бути різні висоти, різні напрямки – теж для обходу протиповітряної оборони. Можуть змінити район запуску. Зараз вони запускають дрони з російського узбережжя Азовського моря, а до цього вони запускали з Криму. Можуть вибрати інший напрямок, на шляху якого в нас є менше систем ППО. Вони будуть намагатися прорватися до об'єктів", - зазначив Скібіцький.

За його словами, наразі росіяни використали 660 дронів-камікадзе, із 1750 про постачання яких вони домовилися з Іраном.

"В них реально є проблеми з арсеналом, в тому числі й з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 "шахедів". За контрактом передбачено 1750. Потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде – будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу", - підсумував Скібіцький.

4 січня Вадим Скібіцький пояснив, що заяви про те, що Росія незабаром вичерпає запас високоточних ракет базуються на розрахунках запасів ворога та тому, що під час масованих ударів використовуються близько 80 ракет.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb