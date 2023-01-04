Про це представник головного управління розвідки міноборони Вадим Скібіцький розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, коли представники української влади та військові говорять, що у росіян залишилося ракет на два-три масованих обстріли, вони мають на увазі високоточні ракети - Х-101, Х-555 та "Калібри".

"Йдеться про Х-101, Х-555 і "Калібри". Є ще окремо "Іскандери", тобто балістичні ракети, але їх ми не беремо до розрахунку. Х-101, Х-555 і "Калібри" – це високоточні ракети, які можуть застосовуватися на велику дальність. Тому що, наприклад, ефективний радіус застосування у Х-22 – 350 км. Відповідно, вони їх застосовують, але не дуже багато. Коли ми говоримо про можливість двох-трьох ударів, ми маємо на увазі, що буде приблизно 80 ракет під час атаки, а, може, й більше", - сказав Скібіцький.

Він зауважив, що 31 грудня агресор застосував лише 20 крилатих ракет, хоча перед цим застосовували приблизно 70 чи навіть більше.

"Кажучи про два-три удари, ми маємо на увазі саме масовану атаку", - підкреслив Скібіцький.

Він наголосив, що зараз у росіян недоторканого критичного запасу "Калібрів" менше, ніж ракет Х-101 і Х-555.

"Крилатих ракет морського базування "Калібр" у них є приблизно 60 і виробляють їх не дуже багато – максимум 20 на місяць. І їм же потрібно поповнювати свої запаси. Цим, до речі, і пояснюється те, чому зараз знаходять багато уламків ракет, що були виготовлені у 2022 році, зокрема в третьому кварталі. Це каже про те, що вони зразу з виробництва йдуть до військ. Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має складати 30%. Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з "Іскандерів", з "Калібрів", з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів", - наголосив Скібіцький.

2 січня Вадим Скібіцький заявив, що російські війська через брак високоточних ракет комбінують їх запуски з дронами і ракетами старого типу, чим змінюють тактику обстрілів.

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