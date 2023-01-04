В ГУР пояснили, на чому базуються заяви, що у РФ залишилося ракет на два-три масовані обстріли
Заяви про те, що Росія незабаром вичерпає запас високоточних ракет базуються на розрахунках запасів ворога та тому, що під час масованих ударів використовуються близько 80 ракет
Про це представник головного управління розвідки міноборони Вадим Скібіцький розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, коли представники української влади та військові говорять, що у росіян залишилося ракет на два-три масованих обстріли, вони мають на увазі високоточні ракети - Х-101, Х-555 та "Калібри".
"Йдеться про Х-101, Х-555 і "Калібри". Є ще окремо "Іскандери", тобто балістичні ракети, але їх ми не беремо до розрахунку. Х-101, Х-555 і "Калібри" – це високоточні ракети, які можуть застосовуватися на велику дальність. Тому що, наприклад, ефективний радіус застосування у Х-22 – 350 км. Відповідно, вони їх застосовують, але не дуже багато. Коли ми говоримо про можливість двох-трьох ударів, ми маємо на увазі, що буде приблизно 80 ракет під час атаки, а, може, й більше", - сказав Скібіцький.
Він зауважив, що 31 грудня агресор застосував лише 20 крилатих ракет, хоча перед цим застосовували приблизно 70 чи навіть більше.
"Кажучи про два-три удари, ми маємо на увазі саме масовану атаку", - підкреслив Скібіцький.
Він наголосив, що зараз у росіян недоторканого критичного запасу "Калібрів" менше, ніж ракет Х-101 і Х-555.
"Крилатих ракет морського базування "Калібр" у них є приблизно 60 і виробляють їх не дуже багато – максимум 20 на місяць. І їм же потрібно поповнювати свої запаси. Цим, до речі, і пояснюється те, чому зараз знаходять багато уламків ракет, що були виготовлені у 2022 році, зокрема в третьому кварталі. Це каже про те, що вони зразу з виробництва йдуть до військ. Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має складати 30%. Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з "Іскандерів", з "Калібрів", з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів", - наголосив Скібіцький.
- 2 січня Вадим Скібіцький заявив, що російські війська через брак високоточних ракет комбінують їх запуски з дронами і ракетами старого типу, чим змінюють тактику обстрілів.
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