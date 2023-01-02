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Головна війна з Росією РФ через брак високоточних ракет змінює тактику атак по Україні, - розвідка

РФ через брак високоточних ракет змінює тактику атак по Україні, - розвідка

2 січня, 2023 понедiлок
06:42
війна з Росією Ракетний удар

Російські війська через брак високоточних ракет комбінують їх запуски з дронами і ракетами старого типу, чим змінюють тактику обстрілів

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Радіо Свобода.

"У росіян зараз в дефіциті балістичні ракети "Іскандер", наближаються до закінчення запаси "калібрів", зменшується кількість крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555", – наголосив він.

Попри скорочення обсягів, виробництво ракет у Росії не припиняється, каже Скібіцький: "Ми зараз знаходимо уламки ракет, виготовлені в четвертому кварталі 2022 року. Значить, вони виробляються і зразу надаються у війська, щоб здійснювати обстріли наших обʼєктів".

Також російські військові тепер застосовують у різних конфігураціях іранські безпілотники, ракети старого типу, високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300, додає представник ГУР.

  • Нагадаємо, 31 грудня 2022 року військові РФ атакували 8 областей України: захисники збили усі 13 БПЛА, які запустили окупанти. Також ворог здійснив 31 ракетний і 12 авіаційних ударів. Упродовж дня окупанти здійснювали артилерійські й мінометні обстріли міст та сіл Харківщини, у Куп'янську вони спричинили масштабні пожежі.
  • 31 грудня росіяни атакували Миколаївську область: удень Миколаїв уразили 6 ракет типу "Іскандер", увечері сили ППО збили над регіоном 7 БПЛА.
  • У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву. Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожих об'єкти. Також у новорічну ніч військові РФ двічі здійснили обстріли Нікопольського району, від атаки по житловому будинку 48-річна жінка отримала поранення.
  • А ще росіяни завдали 40 ударів по території Херсонщини, в новорічну ніч РФ поцілила в Херсонську обласну дитячу лікарню, є загибла людина, ще одна - поранена.
  • Внаслідок обстрілу Запоріжжя 31 грудня зруйнований будинок, також поранені троє людей - серед них вагітна жінка та дівчина-підліток. 31 грудня росіяни завдали ракетного удару і по Хмельницькому. 22-річна дівчина, яку госпіталізували у важкому стані після ракетного удару по місту, померла.
  • 1 грудня 2023 року керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголосила, що Росія вперше застосувала для атаки на Україну ракетоносії з Каспію.
  • Вже вночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях знову прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога.

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Росія
російська армія
безпілотник
ГУР
Військові новини
ракетний удар
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