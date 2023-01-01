Упродовж доби ворог обстрілював Миколаївщину: зруйновано будинки, є 7 постраждалих

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

О 14:00 31 грудня військові РФ вдарили 6 ракетами типу "Іскандер" по Миколаєву: зруйновано 2 житлових будинки, пошкоджено - ще 12, а також три навчальні заклади. У гаражному кооперативі уражено близько 20 будівель, на його території сталася пожежа.

За даними Віталія Кіма, від атаки постраждали семеро людей.

Зокрема голова ОВА поінформував про обстріли Миколаївського району:

"Вчора, 31 грудня, о 23:34 та сьогодні, 1 січня, з 04:10 ворог завдавав ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади. Частково зруйновано та пошкоджено житлові та багатоповерховий будинки, підприємство, зафіксовано чотири пожежі. Наслідки обстрілу уточнюються. Постраждалих немає", - написав Віталій Кім.

Він додав, що о 04:50 росіяни пошкодили житловий будинок Куцурубської громади. Люди не постраждали.

Нагадаємо, 31 грудня військові РФ атакували 8 областей України: захисники збили усі 13 БПЛА, які запустили окупанти. Також ворог здійснив 31 ракетний і 12 авіаційних ударів.

У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву. Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожих об'єкти.

У новорічну ніч військові РФ двічі здійснили обстріли Нікопольського району, від атаки по житловому будинку 48-річна жінка отримала поранення.

Упродовж 31 грудня окупанти здійснювали артилерійські й мінометні обстріли міст та сіл Харківщини, у Куп'янську вони спричинили масштабні пожежі

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