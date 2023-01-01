Упродовж доби ворог обстрілював Миколаївщину: зруйновано будинки, є 7 постраждалих
31 грудня росіяни атакували Миколаївську область: удень Миколаїв уразили 6 ракет типу "Іскандер", увечері сили ППО збили над регіоном 7 БПЛА
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
О 14:00 31 грудня військові РФ вдарили 6 ракетами типу "Іскандер" по Миколаєву: зруйновано 2 житлових будинки, пошкоджено - ще 12, а також три навчальні заклади. У гаражному кооперативі уражено близько 20 будівель, на його території сталася пожежа.
За даними Віталія Кіма, від атаки постраждали семеро людей.
Зокрема голова ОВА поінформував про обстріли Миколаївського району:
"Вчора, 31 грудня, о 23:34 та сьогодні, 1 січня, з 04:10 ворог завдавав ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади. Частково зруйновано та пошкоджено житлові та багатоповерховий будинки, підприємство, зафіксовано чотири пожежі. Наслідки обстрілу уточнюються. Постраждалих немає", - написав Віталій Кім.
Він додав, що о 04:50 росіяни пошкодили житловий будинок Куцурубської громади. Люди не постраждали.
- Нагадаємо, 31 грудня військові РФ атакували 8 областей України: захисники збили усі 13 БПЛА, які запустили окупанти. Також ворог здійснив 31 ракетний і 12 авіаційних ударів.
- У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву. Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожих об'єкти.
- У новорічну ніч військові РФ двічі здійснили обстріли Нікопольського району, від атаки по житловому будинку 48-річна жінка отримала поранення.
- Упродовж 31 грудня окупанти здійснювали артилерійські й мінометні обстріли міст та сіл Харківщини, у Куп'янську вони спричинили масштабні пожежі
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.52Продаж 42.68
- Актуальне
- Важливе