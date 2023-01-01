Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Зазначається, що 31 грудня росіяни завдали 31 ракетний і 12 авіаційних ударів, також вони здійснили понад 70 обстрілів з РСЗВ.

Зокрема військові РФ випустили по Україні 13 іранських БПЛА "Шахед-136", усі вони знищені Силами оборони.

Під атакою опинилася цивільна інфраструктура восьми областей: Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської.

Захисники ракетних військ та артилерії уразили пункт управління окупантів

За даними Генштабу, українська авіація ударила по району зосередження військових РФ, а також по позиції їхнього зенітно-ракетного комплексу.

Військові ракетних військ та артилерії уразили пункт управління ворога, 4 райони концентрації російської живої сили та пункт управління БПЛА.

Противник надалі зазнає втрат

Генштаб повідомив: упродовж минулого тижня тільки до лікарні в Біловодську, Луганщина, доставлено близько 350 поранених окупантів.

"30 грудня минулого року, у Запорізькій області, втрати ворога склали до 160 поранених окупантів, знищено 10 одиниць військової техніки різних типів. Інформація щодо ліквідованих загарбників наразі уточнюється", - додали в пресслужбі.

На тимчасово окупованій Харківщині росіяни посилили контррозвідувальні заходи

У населеному пункті Лиман Другий, що в Харківській області, тривають ворожі контррозвідувальні заходи: росіяни шукають проукраїнськи налаштоване населення.

Ситуація за напрямками

Упродовж 31 грудня ЗСУ відбили атаки окупантів в районах 9 населених пунктів: Стельмахівка, Площанка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Бахмутське, Бахмут, Озарянівка, Мар’їнка і Побєда - Донецької.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація незмінна: росіяни зберігають присутність військ, однак фахівці не виявили наступальні угруповання.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Уланове, Студенок, Ходине, Гірки, Іскрисківщина, Краснопілля на Сумщині та Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку під обстрілами Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворожих атак зазнали Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині та Червонопопівка, Терни і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку війська РФ обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військ у районах понад 25 населених пунктів. Серед них - Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському під вогнем опинилися Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку росіяни надалі обстрілюють Времівку, Велику Новосілку, Пречистівку, Вугледар та Микільське на Донеччині.

На Запорізькому напрямку зафіксовано атаки окупантів у понад 20 населених пунктах. Серед них - Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Чарівне та Дорожнянка Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти продовжують терор мирного населення. Від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки, Токарівки, Миколаївки та Херсона.

Нагадаємо, у ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву. Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожих об'єкти.

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