Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У новорічну ніч окупанти атакували дві громади Дніпропетровщини: Нікопольську та Червоногригорівську.

"Ворожі "гради" та важка артилерія умисно били по житлових кварталах саме у святкові години", - наголосив Валентин Резніченко.

За даними голови ОВА, у місто Нікополь прилетіло якнайменше 20 снарядів: один із них спричинив пожежу в дев'ятиповерховому будинку. Так, 48-річна жінка отримала осколково-опікове поранення очей, її госпіталізували, а ранком - виписали.

"У місті пошкоджені до десяти багатоповерхівок та чотири приватні будинки. Побито лікарню, банк, дві аптеки, готель, магазини та лінію електропередачі", - зазначив очільник Дніпропетровської ОВА.

Він додав, що уночі бійці повітряне командування "Схід" збили іранський БПЛА "Шахед", який летів, щоб атакувати область.

Нагадаємо, 31 грудня військові РФ атакували 8 областей України: захисники збили усі 13 БПЛА, які запустили окупанти. Також ворог здійснив 31 ракетний і 12 авіаційних ударів.

У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву. Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожих об'єкти.

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