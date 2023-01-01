Обстріли Нікопольщини: у новорічну ніч окупанти атакували житлові квартали, є поранений
У новорічну ніч військові РФ двічі здійснили обстріли Нікопольського району, від атаки по житловому будинку 48-річна жінка отримала поранення
Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У новорічну ніч окупанти атакували дві громади Дніпропетровщини: Нікопольську та Червоногригорівську.
"Ворожі "гради" та важка артилерія умисно били по житлових кварталах саме у святкові години", - наголосив Валентин Резніченко.
За даними голови ОВА, у місто Нікополь прилетіло якнайменше 20 снарядів: один із них спричинив пожежу в дев'ятиповерховому будинку. Так, 48-річна жінка отримала осколково-опікове поранення очей, її госпіталізували, а ранком - виписали.
"У місті пошкоджені до десяти багатоповерхівок та чотири приватні будинки. Побито лікарню, банк, дві аптеки, готель, магазини та лінію електропередачі", - зазначив очільник Дніпропетровської ОВА.
Він додав, що уночі бійці повітряне командування "Схід" збили іранський БПЛА "Шахед", який летів, щоб атакувати область.
- Нагадаємо, 31 грудня військові РФ атакували 8 областей України: захисники збили усі 13 БПЛА, які запустили окупанти. Також ворог здійснив 31 ракетний і 12 авіаційних ударів.
- У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву. Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожих об'єкти.
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