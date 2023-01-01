Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, 31 грудня військові РФ гатили по Харківщині з мінометів та артилерії, під атакою опинилися мирні міста й села - Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

У Куп'янську є руйнування господарських будівель, сталися масштабні пожежі. Та, за повідомленнями Обласного центру екстреної медичної допомоги, люди не постраждали.

Нагадаємо, 31 грудня військові РФ атакували 8 областей України: захисники збили усі 13 БПЛА, які запустили окупанти. Також ворог здійснив 31 ракетний і 12 авіаційних ударів.

У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву. Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожих об'єкти.

У новорічну ніч військові РФ двічі здійснили обстріли Нікопольського району, від атаки по житловому будинку 48-річна жінка отримала поранення.

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