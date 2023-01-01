РФ 31 грудня обстріляла Запоріжжя: троє людей поранено
Внаслідок обстрілу Запоріжжя 31 грудня зруйнований будинок, також поранені троє людей - серед них вагітна жінка та дівчина-підліток
Про це в ефірі Еспресо заявив голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк.
"Були вчора ракетні удари по Запоріжжю. Був зруйнований будинок, ще чотири мають серйозні руйнування. Поранений один чоловік та дві жінки, одна із них вагітна. Також дівчина 2008 року народження, вона в тяжкому стані та перебуває у реанімації. На місці працюють 70 людей, 6 одиниць техніки. Без електрики 1750 будинки. В найближчі години електропостачання буде відновлено", - розповів очільник РДА.
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