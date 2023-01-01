Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у telegram.

"Дівчина, яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм. Співчуття рідним та близьким! Орки, горіти вам у пеклі", - написав Гамалій.

Напередодні у Хмельницькому було госпіталізовано вісім цивільних. Постраждало більше людей, але частині з них надали допомогу на місці та відправили додому.

31 грудня росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому, внаслідок якого було поранено вісім людей.

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