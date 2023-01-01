Про атаку на Херсон у новорічну ніч поінформував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зазначається, що окупанти пошкодили приміщення Херсонської обласної дитячої лікарні: зафіксовано близько 7 влучань, від атаки вибито більш як 700 вікон. Через обстріл загинула людина, ще одна - отримала поранення.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич також звітував про обстріли Херсона й області, які здійснювала армія РФ 31 грудня.

Зазначається, що ворог 40 разів атакував територію Херсонщини з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. Обласний центр був під вогнем окупантів 18 разів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли поранення дістали 3 людини. Серед поранених 2 – діти: 13-річний хлопчик знаходиться в тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості", - заявив голова ОВА.