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У новорічну ніч ворог ударив по обласній дитячій лікарні Херсона: загинула людина, ще одна - поранена

1 січня, 2023 неділя
12:20
війна з Росією Обстріли лікарні в Херсоні в новорічну ніч

Упродовж доби 31 грудня росіяни завдали 40 ударів по території Херсонщини, в новорічну ніч РФ поцілила в Херсонську обласну дитячу лікарню, є загибла людина, ще одна - поранена

Про атаку на Херсон у новорічну ніч поінформував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зазначається, що окупанти пошкодили приміщення Херсонської обласної дитячої лікарні: зафіксовано близько 7 влучань, від атаки вибито більш як 700 вікон. Через обстріл загинула людина, ще одна - отримала поранення. 

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич також звітував про обстріли Херсона й області, які здійснювала армія РФ 31 грудня.

Зазначається, що ворог 40 разів атакував територію Херсонщини з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. Обласний центр був під вогнем окупантів 18 разів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли поранення дістали 3 людини. Серед поранених 2 – діти: 13-річний хлопчик знаходиться в тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості", - заявив голова ОВА.

  • Нагадаємо, 31 грудня військові РФ атакували 8 областей України: захисники збили усі 13 БПЛА, які запустили окупанти. Також ворог здійснив 31 ракетний і 12 авіаційних ударів.
  • Упродовж 31 грудня окупанти здійснювали артилерійські й мінометні обстріли міст та сіл Харківщини, у Куп'янську вони спричинили масштабні пожежі
  • У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву. Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожих об'єкти.
  • 31 грудня росіяни атакували Миколаївську область: удень Миколаїв уразили 6 ракет типу "Іскандер", увечері сили ППО збили над регіоном 7 БПЛА
  • У новорічну ніч військові РФ двічі здійснили обстріли Нікопольського району, від атаки по житловому будинку 48-річна жінка отримала поранення.

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Херсон
Херсонщина
окупанти
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