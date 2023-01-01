У новорічну ніч ворог ударив по обласній дитячій лікарні Херсона: загинула людина, ще одна - поранена
Упродовж доби 31 грудня росіяни завдали 40 ударів по території Херсонщини, в новорічну ніч РФ поцілила в Херсонську обласну дитячу лікарню, є загибла людина, ще одна - поранена
Про атаку на Херсон у новорічну ніч поінформував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Зазначається, що окупанти пошкодили приміщення Херсонської обласної дитячої лікарні: зафіксовано близько 7 влучань, від атаки вибито більш як 700 вікон. Через обстріл загинула людина, ще одна - отримала поранення.
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич також звітував про обстріли Херсона й області, які здійснювала армія РФ 31 грудня.
Зазначається, що ворог 40 разів атакував територію Херсонщини з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. Обласний центр був під вогнем окупантів 18 разів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.
"Минулої доби через російські обстріли поранення дістали 3 людини. Серед поранених 2 – діти: 13-річний хлопчик знаходиться в тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості", - заявив голова ОВА.
- Нагадаємо, 31 грудня військові РФ атакували 8 областей України: захисники збили усі 13 БПЛА, які запустили окупанти. Також ворог здійснив 31 ракетний і 12 авіаційних ударів.
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- У новорічну ніч військові РФ двічі здійснили обстріли Нікопольського району, від атаки по житловому будинку 48-річна жінка отримала поранення.
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