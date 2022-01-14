Українська спортивна драма "Із зав'язаними очима" вийшла онлайн
На онлайн-платформі Takflix вийшла спортивна драма Тараса Дроня "Із зав’язаними очима"
Про це повідомляє ДержКіно України на своїй сторінці у facebook.
Зазначено, що фільм доступний на всіх територіях, із англійськими субтитрами.
"Із зав’язаними очима" – це історія бійчині ММА Юлії. Вона займається змішаними єдиноборствами з дитинства і не знає іншого світу, крім окресленого сіткою бійцівського рингу. За сюжетом фільму, російсько-українська війна закінчилася, але коханий головної героїні так і не повернувся. Це потрясіння спонукає Юлію піти всупереч суспільним стереотипам та шукати долі за межами великого спорту. Проте минуле не хоче відпускати дівчину", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що головні ролі у стрічці виконали: володарка кінопремії "Золота Дзиґа" Марина Кошкіна ("Захар Беркут", "Віддана", "Забуті"), Олег Шульга ("Червоний", "Позивний Бандерас") та Лариса Руснак ("Стрімголов").
У пресслужбі пишуть, що фільм брав участь у майже 20 фестивалях, його відзначили нагородами в Німеччині, Індії, Бразилії, Іспанії. Міжнародна прем’єра стрічки відбулася на Варшавському кінофестивалі, де його визнали найкращим у конкурсі дебютних фільмів Competition 1–2. На Одеському міжнародному кінофестивалі 2021 року стрічка здобула приз FIPRESCI за найкращий повнометражний фільм.
"Промоція стрічки підтримана Державним агентством України з питань кіно", - підсумували в агенстві.
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