Українська та російська делегації після переговорів їдуть до столиць для консультацій. Планують провести другу зустріч, - Подоляк

Про це повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк на брифінгу.



"Українська та російська делегації провели сьогодні перший раунд перемовин, основною метою яких було обговорення питань припинення вогню на території України і бойових дій. Сторони визначили ряд пріоритетних тем, по яким намітились певні рішення", - сказав він.



Подоляк додав, що заради того, щоб ухвалити ці рішення, обдиві делегації поїхали для констультацій у свої столиці.



"Сторони обговорили можливість у найближчий час проведення другого раунду перемовин, на якому ці теми отримають конкретну практику розвитку", - сказав Подоляк.



У свою чергу помічник президента РФ Володимир Мединський зазначив, що наступний раунд перемовин відбудеться у найближчі дні на кордоні України та Білорусі.



"Знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції. Наступна зустріч української та російської делегацій відбудеться на білорусько-польському кордоні найближчими днями", - зазначив він.







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