Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у фейсбук.

"У районі Високопілля знищений "Орлан-10", який був у процесі виконання завдання", - кажуть військові.

При цьому наголошують, що українські зенітно-ракетні підрозділи контролюють ситуацію в небі Херсонської області і не дозволяють росіянам проводити розвідку.

Вартість одного "Орлану-10" близько $80-120 тис., залежно від комплектації.

Раніше бійці легіону "Свобода Росії" збили антидроновою рушницею російський безпілотник "Орлан-10".

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