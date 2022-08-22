Українське військо "приземлило" російський безпілотник на Херсонщині
Збройні сили України збили російський безпілотник "Орлан-10" у небі над Херсонською областю
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у фейсбук.
"У районі Високопілля знищений "Орлан-10", який був у процесі виконання завдання", - кажуть військові.
При цьому наголошують, що українські зенітно-ракетні підрозділи контролюють ситуацію в небі Херсонської області і не дозволяють росіянам проводити розвідку.
Вартість одного "Орлану-10" близько $80-120 тис., залежно від комплектації.
- Раніше бійці легіону "Свобода Росії" збили антидроновою рушницею російський безпілотник "Орлан-10".
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