Бійці легіону "Свобода Росії" збили антидроновою рушницею російський безпілотник "Орлан-10"
Російський безпілотник "Орлан-10" був збитий антидроновою рушницею KVSG-6 Kvertus
Про це повідомляють бійці легіону " Свобода Росії " у фейсбуці.
Як повідомляється, сьогодні, 22 серпня, бійці легіону "Свобода Росії" збили антидроновою рушницею російський безпілотник "Орлан-10".
Також повідомляється, що російський безпілотник був збитий антидроновою рушницею KVSG-6 Kvertus. Вартість одного "Орлану-10" близько $80-120 тис., залежно від комплектації.
- У Збройних Силах України з'явився легіон "Свобода Росії" . До нього приймають добровольців із числа колишніх російських військових.
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