Про це повідомляють бійці легіону " Свобода Росії " у фейсбуці.

Як повідомляється, сьогодні, 22 серпня, бійці легіону "Свобода Росії" збили антидроновою рушницею російський безпілотник "Орлан-10".

"Ми, легіон "Свобода Росії", виконуючи свої завдання, приземлили черговий хвалений "Орлан". На початку ми звільнимо братню Україну від рашистської нечисті, а потім і свою Батьківщину від путінського режиму. До зустрічі!" - пишуть бійці легіону "Свобода Росії".

Також повідомляється, що російський безпілотник був збитий антидроновою рушницею KVSG-6 Kvertus. Вартість одного "Орлану-10" близько $80-120 тис., залежно від комплектації.