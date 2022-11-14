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Війна з Росією: хроніка
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Українське військо уразило 4 райони зосередження ворога на лівому березі Дніпра

14 листопада, 2022 понедiлок
05:42
війна з Росією На фото Збройні сили України

13 листопада українські авіатори уразили 4 райони зосередження ворожої живої сили й техніки, а ракетно-артилерійські підрозділи знищили 40 рашистів і 7 одиниць автобронетехніки

Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.

"Обстановка в нашій зоні відповідальності в Південнобузькому й Таврійському операційних районах стабільно складна, але підконтрольна Силам оборони", - йдеться в повідомленні.

Противник продовжує облаштування оборони на лівому березі Дніпра, намагається створити додаткові рубежі оборони, багаторівневу утримати зайняті рубежі. Продовжує наносити вогневе ураження наших військ та деокуповакних населених пунктів вздовж правого берега Дніпра із застосуванням авіації, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів.

РФ завдала ракетного удару двома ракетами Х-31 в Бериславському районі. Без людських втрат та руйнувань інфраструктури.

По Марганецькій громаді Нікопольщини ворог вдарив "ураганом" двічі. Без постраждалих, по відкритих поверхнях.

Проте наші авіатори уразили 4 райони зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки на лівому березі Дніпра.

А ракетно-артилерійські підрозділи виконали 33 вогневих завдання. Наразі підтверджено результати ворожих втрат у кількості 40 рашистів, 7 одиниць автобронетехніки. Решта результатів дорозвідуються.

Військові наголошують: важливо пам’ятати, що навіть позитивні новини й розвиток подій не мають присипати пильність.

На деокуповані території поступово повертаються блага цивілізації, яких херсонців позбавили рашисти: відновлюються електромережі, водопостачання, зв’язок й інтернет. Водночас ще дуже багато роботи зі стабілізації. 

"Саме тому місцевим мешканцям варто дотримуватися правил мінної безпеки та рекомендацій органів легітимної влади: не створювати скупчення людей, не перебувати на неперевірених територіях, бути обачними й пильними", - радять в ОК.

  • Збройні Сили України знищили у Чорнобаївці російську станцію радіолокації "Підліт". Цю новітню РЛС почали постачати в армію РФ у 2015 році.

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