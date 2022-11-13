ЗСУ знищили у Чорнобаївці унікальну РЛС окупантів

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Дуже цікавий кадр зі звільненої Чорнобаївки, на якому видно знищений рідкісний і певною мірою для кацапської армії унікальний екземпляр РЛС", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що 48Я6-К1 "Підліт" - це станція радіолокації з радарами й можливістю виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній обстановці з перешкодами.

Ця РЛС потрібна для наведення цілей для ЗРК С-300, С-400 тощо. У війська ППО армії РФ постачання даних РЛС розпочато у 2015 році. Нині це один із найсучасніших і рідкісних типів РЛС в армії противника.

11 листопада українська авіація завдала по окупантах 10 ударів. Під вогнем ЗСУ опинилися 7 районів зосередження військ РФ, їхнє озброєння та техніка. Також Сили оборони уразили 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника й збили гелікоптер Ка-52.

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