Про це інформує Генштаб на сторінці у фейсбук.

Повідомляється, що за минулу добу українська авіація завдала по окупантах 10 ударів. Під вогнем ЗСУ опинилися 7 районів зосередження військ РФ, їхнє озброєння та техніка. Також Сили оборони уразили 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника й збили гелікоптер Ка-52.

Бійці українських ракетних військ та артилерії 10 листопада ударили по двох пунктах управління окупантів і десяти районах їхньої концентрації. Воїни знищили 3 склади боєприпасів, 5 засобів ППО противника та 2 інші важливі військові об’єкти військових РФ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 78 тисяч військовослужбовців, більше ніж 2 тис. 800 танків, 205 засобів ППО та майже 400 одиниць РСЗВ.

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