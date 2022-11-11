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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ уразили 7 районів зосередження ворога й позиції ЗРК, а також збили гелікоптер Ка-52

11 листопада, 2022 п'ятниця
07:29
війна з Росією гелікоптер Ка-52

За 10 листопада Сили оборони України знищили ворожий вертоліт Ка-52, 3 позиції зенітно-ракетних комплексів та 3 склади з боєприпасами, а також 5 засобів ППО противника

Про це інформує Генштаб на сторінці у фейсбук. 

Повідомляється, що за минулу добу українська авіація завдала по окупантах 10 ударів. Під вогнем ЗСУ опинилися 7 районів зосередження військ РФ, їхнє озброєння та техніка. Також Сили оборони уразили 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника й збили гелікоптер Ка-52.

Бійці українських ракетних військ та артилерії 10 листопада ударили по двох пунктах управління окупантів і десяти районах їхньої концентрації. Воїни знищили 3 склади боєприпасів, 5 засобів ППО противника та 2 інші важливі військові об’єкти військових РФ.

  • Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 78 тисяч військовослужбовців, більше ніж 2 тис. 800 танків, 205 засобів ППО та майже 400 одиниць РСЗВ. 

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ППО
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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