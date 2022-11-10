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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Понад 78 тис. російських військових загинули від початку повномасштабного вторгнення в Україну, - Генштаб
Інфографіка

Понад 78 тис. російських військових загинули від початку повномасштабного вторгнення в Україну, - Генштаб

10 листопада, 2022 четвер
10:13
війна з Росією ЗСУ нищать

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував втрати ворога за добу: 740 солдатів, 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 3 танки

Про це інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 78690 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2804 (+3) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 5682 (+16) од, 
  • артилерійських систем – 1805 (+3) од, 
  • РСЗВ – 393 (+0) од, 
  • засоби ППО ‒ 205 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 260 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 159 (+0).

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголошують у Генштабі.

  • За минулу добу, 9 листопада, авіація ЗСУ уразила 2 райони зосередження живої сили військ РФ, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

  • Тоді ж на Півдні Сили оборони завдали понад 100 ракетно-артилерійських та 8 авіаударів, знищено три ворожих БПЛА, склад із боєприпасами та уражено опорний пункт окупантів. 

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Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
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