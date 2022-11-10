Про це інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 78690 (+740) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2804 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5682 (+16) од,

артилерійських систем – 1805 (+3) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 205 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 159 (+0).

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголошують у Генштабі.

За минулу добу, 9 листопада, авіація ЗСУ уразила 2 райони зосередження живої сили військ РФ, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Тоді ж на Півдні Сили оборони завдали понад 100 ракетно-артилерійських та 8 авіаударів, знищено три ворожих БПЛА, склад із боєприпасами та уражено опорний пункт окупантів.