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На Півдні ЗСУ завдали понад 100 ракетно-артилерійських та 8 авіаударів

10 листопада, 2022 четвер
03:35
війна з Росією ЗСУ

Збройні сили на півдні України ліквідували 3 дрони-розвідники та понад сотню російських окупантів, а також склад із боєприпасами

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Нашою авіацією відпрацьовано 8 ударів по опорному пункту, районам зосередження ворожих сил та засобів.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад сотню вогневих завдань, зокрема по пунктах управління, колоні військової техніки та складах з боєприпасами ворога.

Ворожі втрати за бойовий день: 125 окупантів, 3 танки, 5 одиниць авто бронетехніки, склад з боєприпасами у Бериславському районі.

На тимчасово окупованих територіях ворог, змінюючи місце дислокації, залишаючи блокпости, мінує об'єкти та території. Продовжує шантаж техногенною катастрофою.

По звільнених територіях та населених пунктах Бериславського району Херсонщини на правому березі Дніпра ворог завдав ракетного удару, зруйнувавши один із приватних будинків. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Наші позиції ворог двічі атакував ударними безпілотниками, а на Криворіжжі атакував ракетами об'єкт критичної інфраструктури.

Корабельне угруповання РФ у Чорному морі збільшилося до 12 одиниць. При цьому у її складі так і не з'явилося ракетоносіїв.

  • Нагадаємо, 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав російським військам відійти на лівий берег Херсонщини. 

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наступ ЗСУ
втрати окупантів
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