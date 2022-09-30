Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу російські окупанти завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждало майже 50 населених пунктів. Серед них - Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Нікополь, Вознесенськ, Павлівка, Високопілля, Білогірка та Мирне.

На різних напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка і Соснівка Чернігівської області та Нововасилівка і Павлівка Сумської області

– в районах населених пунктів Сеньківка і Соснівка Чернігівської області та Нововасилівка і Павлівка Сумської області на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Петропавлівка та Курилівка

– в районах населених пунктів Петропавлівка та Курилівка на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброва та Озерне

– в районах населених пунктів Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброва та Озерне на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковліка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Північне та Майорськ

– в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковліка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Північне та Майорськ на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Тоненьке, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій ворог не вів. Обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Новопіль, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Залізничне, Зелений Гай, Дорожнянка та Новоукраїнка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад п’ятдесяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Архангельське, Білоусове, Сухий Ставок, Широке, Безіменне, Квітневе, Іванівка, Зоря, Ольгине, Лимани, Благодатне, Правдине, Мирне та Олександрівка.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки РФ в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 29 ударів по окупантах. Підтверджено ураження шести опорних пунктів, двадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили сім безпілотників, зокрема, п’ять - іранського виробництва, один гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25.

Ракетні війська й артилерія за минулу добу уразили п’ять командних пунктів, п’ятнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, один зенітний ракетний комплекс та вісім інших важливих об’єктів противника.

Станом на 30 вересня на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. У Білорусі з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі. Це може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів збройними силами РФ.

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