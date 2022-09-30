Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

"Водночас, у Республіці Білорусь, з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі, що опосередковано може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів збройними силами Російської Федерації. Також, відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації із заміною трьох з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М.

Також зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі.

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