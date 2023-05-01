Про це пише Мінреінтеграції.

До списку додалися: Мерш (Люксембург), Майнц (Німеччина), Осло (Норвегія) та Бельдібі (Туреччина).

"До 7 травня у персональному кабінеті можна змінити локацію для участі в НМТ на більш зручну. Однак існує обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити оцінювання. Тож варто не зволікати з вибором і реєструватися, доки є місця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тестування за кордоном буде відбуватися так само як і в Україні – у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. З учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами.