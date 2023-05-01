Українські абітурієнти зможуть скласти НМТ ще в 4 країнах: розширений список
Список держав та міст, у яких українські абітурієнти зможуть скласти НМТ, розширився - до нього доєдналися ще 4 країни
Про це пише Мінреінтеграції.
До списку додалися: Мерш (Люксембург), Майнц (Німеччина), Осло (Норвегія) та Бельдібі (Туреччина).
"До 7 травня у персональному кабінеті можна змінити локацію для участі в НМТ на більш зручну. Однак існує обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити оцінювання. Тож варто не зволікати з вибором і реєструватися, доки є місця", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тестування за кордоном буде відбуватися так само як і в Україні – у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. З учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами.
- 27 квітня стало відомо, що кількість країн, де можна скласти український національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році, зросла до 32.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.93Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе