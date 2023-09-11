Українські активи російського пропагандиста Лєбєдєва передали ФДМУ: на що підуть кошти
У понеділок, 11 вересня, Кабмін передав українські активи російського пропагандиста та дизайнера Артемія Лєбєдєва до Фонду державного майна України
Про це йдеться на сайті установи.
Зазначається, що у липні ВАКС в повному обсязі задовольнив позов Міністерства юстиції України та вилучив ці активи у представника країни-агресора.
Серед активів – 2 квартири у Києві, площею 138,5 м² та 193,2 м². Раніше вони знаходилися у прямому володінні Лебедєва та опосередковано через його бізнес-партнера Костянтина Моршнєва.
Після завершення державної реєстрації майна, ФДМУ розгляне питання щодо приватизації або передачі в його оренду. Повідомляється, що кошти від продажу або оренди підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.
Окрім цього, уряд передав ФДМУ активи колаборантки Катерини Мартьянової, яка є заступницею голови громадської палати терористичної "ДНР".
Довідково: Артемій Лебедєв - російський бізнесмен, менеджер, пропагандист. Засновник, художній керівник і власник "Студії Артемія Лебедєва". Підтримує путінський режим та війну Росії проти України, не визнає територіальну цілісність України. Незаконно відвідував анексований Росією Крим і непідконтрольні українській владі території Донбасу, за що отримав заборону в'їзду в Україну. Розповсюджує фейки про російсько-українську війну (з 2014) та підтримує російську пропаганду проти України. Лебедєв на своїх сторінках у соцмережах критикував Революцію Гідності в Україні, а також підтримував російську окупацію Криму. Як заявляв дизайнер, перебування Криму в складі України було "історичним непорозумінням".
- Вищий антикорупційний суд у липні 2023 року конфіскував квартири в центрі Києва, які належали дизайнеру-пропагандисту РФ Артемію Лебедєву.
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