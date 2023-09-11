Українські активи російського пропагандиста Лєбєдєва передали ФДМУ: на що підуть кошти

Про це йдеться на сайті установи.

Зазначається, що у липні ВАКС в повному обсязі задовольнив позов Міністерства юстиції України та вилучив ці активи у представника країни-агресора.

Серед активів – 2 квартири у Києві, площею 138,5 м² та 193,2 м². Раніше вони знаходилися у прямому володінні Лебедєва та опосередковано через його бізнес-партнера Костянтина Моршнєва.

Після завершення державної реєстрації майна, ФДМУ розгляне питання щодо приватизації або передачі в його оренду. Повідомляється, що кошти від продажу або оренди підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Окрім цього, уряд передав ФДМУ активи колаборантки Катерини Мартьянової, яка є заступницею голови громадської палати терористичної "ДНР".

Довідково: Артемій Лебедєв - російський бізнесмен, менеджер, пропагандист. Засновник, художній керівник і власник "Студії Артемія Лебедєва". Підтримує путінський режим та війну Росії проти України, не визнає територіальну цілісність України. Незаконно відвідував анексований Росією Крим і непідконтрольні українській владі території Донбасу, за що отримав заборону в'їзду в Україну. Розповсюджує фейки про російсько-українську війну (з 2014) та підтримує російську пропаганду проти України. Лебедєв на своїх сторінках у соцмережах критикував Революцію Гідності в Україні, а також підтримував російську окупацію Криму. Як заявляв дизайнер, перебування Криму в складі України було "історичним непорозумінням".