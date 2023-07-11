ВАКС конфіскував квартири в Києві російського дизайнера Артемія Лебедєва
Вищий антикорупційний суд конфіскував квартири в центрі Києва, які належали дизайнеру-пропагандисту РФ Артемію Лебедєву
Про це повідомили у Центр протидії корупції.
Зазначається, що Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо стягнення активів російського дизайнера-пропагандиста Артемія Лебедєва.
Одна квартира площею 138 м² знаходиться на Ярославовому Валу, а друга в 193 м² на Саксаганського. Обидві стягнуті на користь державі.
Зокрема, перша квартира записана безпосередньо на Лебедєва, а іншу він переписав на свого друга-програміста за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вартість квартир не уточнюється.
"Рішення ухвалили судді Галабала, Ногачевський та Крикливий", - йдеться в повідомленні ЦПК.
Там також нагадали, що Артемій Лебедєв публічно поширює антиукраїнську пропаганду і відвідує окуповані території. Із січня 2022 року він фігурує у санкційних списках РНБО України.
Довідково: Артемій Лебедєв - російський бізнесмен, менеджер, пропагандист. Засновник, художній керівник і власник "Студії Артемія Лебедєва". Підтримує путінський режим та війну Росії проти України. Не визнає територіальну цілісність України. Незаконно відвідував анексований Росією Крим і непідконтрольні українській владі території Донбасу, за що отримав заборону в'їзду в Україну. Розповсюджує фейки про російсько-українську війну (з 2014) та підтримує російську пропаганду проти України. Лебедєв на своїх сторінках у соцмережах критикував Революцію Гідності в Україні, а також підтримував російську окупацію Криму. Як заявляв дизайнер, перебування Криму в складі України було "історичним непорозумінням".
- 27 червня Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та стягнув із російського проєктно-конструкторського бюро "Авіаційний комплекс ім. Іллюшина" продукцію вартістю понад $4 млн.
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