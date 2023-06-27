Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Йдеться про продукцію, яку російське конструкторське бюро передало державному підприємству "Антонов" у межах участі в програмі ресурсних випробувань типової конструкції пасажирського літака Ан-140-100 за договором 2010 року. Вартість продукції — 4 022 614, 46 долара.

У червні Міністерство юстиції України подало позов щодо застосування санкції до російського ПАТ "Авіаційний комплекс ім. С. В. Іллюшина". Це одне з провідних підприємств Росії з розробки авіаційної техніки, яке займається виробництвом, гарантійним та сервісним обслуговуванням техніки цивільного та військового призначення. Зокрема — важких військово-транспортних літаків Іл-76, які Росія застосовує у боях проти України.

Відзначимо, що це рішення суду першої інстанції. Упродовж 5 днів можна подати апеляційну скаргу до Апеляційної палати ВАКС.