ВАКС стягнув з російського авіавиробника активи на понад $4 млн, які вони передали ДП "Антонов"
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та стягнув із російського проєктно-конструкторського бюро "Авіаційний комплекс ім. Іллюшина" продукцію вартістю понад $4 млн
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Йдеться про продукцію, яку російське конструкторське бюро передало державному підприємству "Антонов" у межах участі в програмі ресурсних випробувань типової конструкції пасажирського літака Ан-140-100 за договором 2010 року. Вартість продукції — 4 022 614, 46 долара.
У червні Міністерство юстиції України подало позов щодо застосування санкції до російського ПАТ "Авіаційний комплекс ім. С. В. Іллюшина". Це одне з провідних підприємств Росії з розробки авіаційної техніки, яке займається виробництвом, гарантійним та сервісним обслуговуванням техніки цивільного та військового призначення. Зокрема — важких військово-транспортних літаків Іл-76, які Росія застосовує у боях проти України.
Відзначимо, що це рішення суду першої інстанції. Упродовж 5 днів можна подати апеляційну скаргу до Апеляційної палати ВАКС.
- Нагадаємо, 29 березня 2022 року гендиректора держпідприємства "Антонов" Сергія Бичкова відсторонено від посади. З того часу тривало розслідування.
- 9 березня 2023 року правоохоронці затримали ексгендиректора ДП "Антонов" Бичкова та начальника безпеки Нетьосова за перешкоджання підготовки оборони аеродрому в Гостомелі – суд арештував їх на два місяці. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави. Разом з тим, проведено 9 обшуків за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів.
- 5 квітня колишньому генеральному директору ДП "Антонов" Сергію Бичкову повідомили про підозру у недбалості, у наслідок якої знищили "Мрію".
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