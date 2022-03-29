Гендиректора держпідприємства "Антонов" відсторонено від посади. Триває розслідування, - Укроборонпром

Про це йдеться у повідомленні Державного концерну "Укроборонпром".

"Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації. Генеральний директор ДК “Укроборонпром” Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів", - зазначають у Концерні.

Укроборонпром усіляко сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень.

Відзначимо, що причиною відсторонення може стати бездіяльність Сергія Бичкова ,яка призвела до втрати літака "Мрія", який російські війська розбомбили в аеропорту Гостомеля. У цьому гендиректора звинуватив капітан Ан-225 Дмитро Антонов. 19 березня він заявив, що в НАТО до війни пропонували перебазувати гіганта, інші літаки та їх екіпажі у безпечне місце.



За це Дмитра Антонова та ще одного пілота було відсторонено від роботи.





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