Гендиректора держпідприємства "Антонов" відсторонено від посади. Триває розслідування, - Укроборонпром
Сьогодні, 29 березня, Сергія Бичкова відсторонив від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства "Антонов"
Про це йдеться у повідомленні Державного концерну "Укроборонпром".
"Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації. Генеральний директор ДК “Укроборонпром” Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів", - зазначають у Концерні.
Укроборонпром усіляко сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень.
Відзначимо, що причиною відсторонення може стати бездіяльність Сергія Бичкова ,яка призвела до втрати літака "Мрія", який російські війська розбомбили в аеропорту Гостомеля. У цьому гендиректора звинуватив капітан Ан-225 Дмитро Антонов. 19 березня він заявив, що в НАТО до війни пропонували перебазувати гіганта, інші літаки та їх екіпажі у безпечне місце.
За це Дмитра Антонова та ще одного пілота було відсторонено від роботи.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 33.12
- Актуальне
- Важливе