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Головна Кримінал Знищення "Мрії" окупантами: ексдиректору ДП "Антонов" Бичкову оголосили підозру в злочинній недбалості

Знищення "Мрії" окупантами: ексдиректору ДП "Антонов" Бичкову оголосили підозру в злочинній недбалості

5 квітня, 2023 середа
16:18
Кримінал

Правоохоронці повідомили колишньому генеральному директору Державного підприємства "Антонов" Сергію Бичкову про підозру у недбалості у наслідок якої знищили "Мрію"

Про це інформує Національна поліція України.

Слідство встановило, що ексдиректор ДП "Антонов", попри застереження державних органів та достеменно знаючи про припинення страхового покриття на це повітряне судно, не забезпечив передислокацію літака "Мрія" в безпечне місце. 

Під час атаки військ Росії на аеропорт у селищі Гостомель найбільший у світі літак Ан-225 згорів.

Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд гривень.

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"Літак Ан-225 "Мрія" напередодні повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту", - пише пресслужба і додає, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у місті Лейпциг у Німеччині.

Проте колишній генеральний директор ДП "Антонов" Бичков не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

Нині зловмиснику оголосили про підозру у службовій недбалості.

Слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, зокрема Ан-124 "Руслан", які теж тоді перебували на території аеропорту.

Довідково. Ан-225 "Мрія" – авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності.

24-27 лютого 2022 року за аеропорт в Гостомелі йшли запеклі бої, Росія намагалася висадити там десант та взяти летовище під контроль.

  • У лютому в ході наступу російських військ на Київ, був знищений найбільший літак "Мрія".
  • У квітні речниця ДП "Антонов" Лариса Дроздова в ефірі Еспресо розповіла, що "Мрію" не змогли підняти в небо через загрозу втратити екіпаж.
  • Гендиректора держпідприємства "Антонов" Сергія Бичкова відсторонено від посади 29 березня 2022 року. З того часу тривало розслідування.
  • У жовтні того року Служба безпеки України з'ясовала обставини знищення літака АН-225 "Мрія", зокрема те, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило необхідних заходів для його збереження.  
  • 9 березня 2023 року правоохоронці затримали ексгендиректора ДП "Антонова" Бичкова та начальника безпеки Нетьосова за перешкоджання підготовки оборони аеродрому в Гостомелі – суд арештував їх на два місяці. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави. Разом з тим, проведено 9 обшуків за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів.

Київщина
поліція
війна з Росією
Гостомель
Мрія
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