Про це інформує Національна поліція України.

Слідство встановило, що ексдиректор ДП "Антонов", попри застереження державних органів та достеменно знаючи про припинення страхового покриття на це повітряне судно, не забезпечив передислокацію літака "Мрія" в безпечне місце.

Під час атаки військ Росії на аеропорт у селищі Гостомель найбільший у світі літак Ан-225 згорів.

Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд гривень.

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"Літак Ан-225 "Мрія" напередодні повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту", - пише пресслужба і додає, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у місті Лейпциг у Німеччині.

Проте колишній генеральний директор ДП "Антонов" Бичков не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

Нині зловмиснику оголосили про підозру у службовій недбалості.

Слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, зокрема Ан-124 "Руслан", які теж тоді перебували на території аеропорту.

Довідково. Ан-225 "Мрія" – авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності. 24-27 лютого 2022 року за аеропорт в Гостомелі йшли запеклі бої, Росія намагалася висадити там десант та взяти летовище під контроль.