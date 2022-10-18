Про це розповіли у СБУ.

За підсумками обшуків, які провели співробітники СБУ спільно з представниками Офісу генпрокурора в рамках відповідного кримінального провадження, з'ясували, що службові особи, попри застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака.

За даними СБУ, крім цього, окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони літовища. Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків.

Наразі слідчі вивчають додаткові деталі цієї справи та проводять необхідні експертизи, на основі яких ухвалять подальші процесуальні рішення.

Як додали у Службі безпеки України, під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, слідчі виявили також факти інших злочинів.

Зокрема, колишнього гендиректора підприємства викрили на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку.

"За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них – його близький родич. Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників", – пишуть у СБУ.

За цим фактом ексдиректору повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

У лютому в ході наступу російських військ на Київ, був знищений найбільший літак світу Ан-225 "Мрія".

У квітні речниця ДП "Антонов" Лариса Дроздова в ефірі Еспресо розповіла, що "Мрію" не змогли підняти в небо через загрозу втратити екіпаж.

28 червня Укрпошта запустила продаж марки із зображенням "Мрії". Основою ескізів поштової марки "Українська Мрія", конвертів, карток і штемпелів став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із міста Любомль Волинської області

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb