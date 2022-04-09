Літак АН-225 “Мрія” не змогли підняти в небо через загрозу втратити екіпаж, - речниця ДП “Антонов”

Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.TV



“Робили все можливе, що від нас залежало, щоб перемістити літака АН-225 “Мрія” з аеропорту Гостомеля. Ситуація була дуже складна. Встигли вивезти 5 літаків АН-124 “Руслан”. Останній вилетів прямо перед початком бойових дій. “Мрія” теж повинна була злетіти, але ситуація була вже дуже складна. Оскільки небо було вже закрите, то була

загроза втратити екіпаж літака. Наразі, йде розслідування з цієї справи. Поки не можу повідомити якісь деталі і пропоную дочекатись офіційної інформації.” - розповіла Дроздова



Дроздова додала, що Україна зможе відбудувати літак АН-225 ”Мрія”



“Я вірю, що ми зможемо відбудувати нашу “Мрію”. Такий цікавий момент, що від вітру запустився один із двигунів літака неначе натякає нам, що наша українська “Мрія” жива. Тому, ми зможемо відновити цей літак. І він стане суто українською, оновленою “Мрією”.” - додала Дроздова