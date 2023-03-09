СБУ оголосила підозри трьом посадовцям ДП "Антонов" за перешкоджання підготовці оборони аеродрому в Гостомелі, двох арештовано
СБУ затримала ексгендиректора ДП "Антонова" Бичкова та начальника безпеки Нетьосова за перешкоджання підготовки оборони аеродрому в Гостомелі – суд арештував їх на два місяці
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 9 березня, Служба безпеки України провела обшуки та вручила підозри раднику генерального директора ДП "Антонов" (ексгенеральному директору ДП "Антонов") Сергію Бичкову, заступнику начальника-начальнику безпеки підприємства Нетьосову та директору авіатранспортного підприємства ДП Антонов" Харченку (заочно).
Кримінальне провадження було відкрито у квітні 2022 року. За даними слідства, у січні-лютому 2022 року службові особи ДП "Антонов" перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь у підготовці до оборони Гостомельського аеродрому ДП "Антонов" та спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд. Це призвело до захоплення аеродрому, загибелі та поранень рятувальників ДСНС, пошкодження та знищення майна та літаків підприємства, у тому числі АН-225 "Мрія".
Сьогодні, 9 березня 2023 року, проведено 9 обшуків за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів кримінального провадження, а також повідомлено про підозру.
Разом з тим, 9 березня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва підозрюваним Бичкову та Нетьосову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.
- Нагадаємо, гендиректора держпідприємства "Антонов" Сергія Бичкова відсторонено від посади ще 29 березня. З того часу тривало розслідування.
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