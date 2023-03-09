Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 9 березня, Служба безпеки України провела обшуки та вручила підозри раднику генерального директора ДП "Антонов" (ексгенеральному директору ДП "Антонов") Сергію Бичкову, заступнику начальника-начальнику безпеки підприємства Нетьосову та директору авіатранспортного підприємства ДП Антонов" Харченку (заочно).

Кримінальне провадження було відкрито у квітні 2022 року. За даними слідства, у січні-лютому 2022 року службові особи ДП "Антонов" перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь у підготовці до оборони Гостомельського аеродрому ДП "Антонов" та спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд. Це призвело до захоплення аеродрому, загибелі та поранень рятувальників ДСНС, пошкодження та знищення майна та літаків підприємства, у тому числі АН-225 "Мрія".

Сьогодні, 9 березня 2023 року, проведено 9 обшуків за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів кримінального провадження, а також повідомлено про підозру.

Разом з тим, 9 березня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва підозрюваним Бичкову та Нетьосову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.